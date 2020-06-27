إسلام آباد 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأصيب جنديان باكستانيان بجروح جراء انفجار استهدف دورية لقوات الأمن في منطقة مير علي شمال غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن الانفجار وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، ونجم عن عبوة ناسفة تم تفجيرها بالتحكم عن بُعد.وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسئولية.// انتهى //11:48ت م0023