الرباط 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم ،الضوء على أجواء العودة الحذرة للحياة الطبيعية بالمغرب،بعد تخفيف قيود الحجر الصحي بعدد من المناطق، واستئناف مختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدمات،مشيرة في الوقت ذاته إلى استمرار ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا التي وصلت أمس إلى 11633 مصابا و218 من الوفيات .وتابعت عربيا الوضع في لبنان، وأوردت تحذيرات الرئيس ميشال عون من اندلاع حرب أهلية بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد وتحذيراته مما وصفها بمحاولة إثارة التوتر الطائفي،في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية.وأخبرت عن الاجتماع الذي سيعقده مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل، بطلب من مصر لبحث الخلاف مع السودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة.وتناولت الصحف الاستفتاء الشعبي،الذي انطلق الخميس في روسيا ،والذي يمهد الطريق لبقاء الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين حتى عام 2036 .وتناقلت تحذير منظمة الصحة العالمية من أن العديد من الدول الأوروبية تواجه ارتفاعا خطيرا في الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية لازالت تعيش في ذروة تفشي الوباء.// انتهى //12:23ت م0028