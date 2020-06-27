الجزائر 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، توجه الحكومة الجزائرية إلى فرض الحجر الكلي على مناطق محدودة من البلاد بسبب تحولها الى بؤر جديدة لوباء فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى ارتفاع مقلق في عدد الاصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي.ونوهت بتقرير جديد صدر عن الادارة الأمريكية أكد أن المجموعات الإرهابية في الجزائر أصبحت غير قادرة على النشاط بفضل الجهود التي يبذلها الجيش الجزائري وقوات الأمن والتي أفضت إلى تحييد قدرات الارهابيين.واهتمت صحف السبت بدعوة الاتحاد الأفريقي إلى عقد اجتماع لمناقشة الخلاف المصري الإثيوبي السوداني حول مشروع سد النهضة ، وذلك تحسبا لعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل جلسة لنفس الغرض بطلب من مصر.وتناولت اعلان صندوق النقد الدولي تشاؤمه من عودة عجلة الاقتصاد العالمي للدوران بالشكل المطلوب بسبب استمرار اتساع دائرة تفشي فيروس كورونا في العالم.// انتهى //12:26ت م0030