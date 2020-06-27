الرباط 06 ذو القعدة 1441 هـ موافق 27 يونيو 2020 مأعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 221 حالات اصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين منذ بدئ الوباء إلى 11854، فيما استقر عدد الوفيات في 218 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 8700 بعد تعافي 44 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 615 ألف و525 بعد الكشف المخبري.//انتهى//13:03ت م0034