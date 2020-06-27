تونس 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واستركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم على تنويه البرلمانيين التونسيين خلال جلسة انعقدت لتقييم فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي ، بنجاح الحكومة التونسية في التصدي لأزمة كورونا من خلال اتخاذ إجراءات جريئة جنّبت البلاد كارثة صحيّة، داعين رئيس الحكومة إلى الحفاظ على هذا النجاح وايلاء الملفات الحارقة الأهمية اللازمة خلال المرحة القادمة.وألقت الضوء على دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بضرورة أن يواصل الاتحاد الأوروبي الحوار مع روسيا، لأنها تتمتع بنفوذ كبير في ليبيا، مشيرة إلى أن روسيا تتمتع بنفوذ استراتيجي هائل في ليبيا .وتناقلت إفريقيا إشادة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بنتائج اجتماعه، مع زعيمي مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة، والذي وصفه بالمثمر ، مشددا على أن الاتحاد الإفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الإفريقية المهمة.ونقلت صحف تونس توقعات منظمة الصحة العالمية بأن يتراجع فيروس كورونا في الصيف، ليعاود نشاطه في الخريف،كما حصل خلال سيناريو الإنفلوانزا الإسبانية، مؤكدة أن الوباء لم ينتهِ بشكل نهائي، ومحذرة من موجة ثانية من الإصابات بالفيروس قد تودي بحياة الملايين، كما حصل خلال سيناريو الأنفلونزا الإسبانية.// انتهى //13:03ت م0036