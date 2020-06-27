جازان 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واستطلق صحة جازان غداً الأحد حملة للتبرع بالدم تحت شعار "تبرع بدمك واجعل العالم أوفر صحة".وتأتي الحملة التي تستمر لمدة سبعة أيام بدءاً من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم .وتهدف الحملة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم في المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر.ويهدف اليوم العالمي للمتبرعين بالدم للاحتفال بالأفراد الذين يتبرعون بالدم، وشكرهم، وتشجيع أولئك الذين لم يتبرعوا بالدم حتى الآن على التبرع، كما يهدف إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى التبرع بالدم على مدار السنة، للحفاظ على الإمدادات الكافية، وتحقيق الوصول الشامل، في الوقت المناسب لنقل دمآمن.// انتهى //13:20ت م0039