الجبيل 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واساختتم قسم علوم الحاسب الآلي بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل، التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، فعاليات برنامج الإثراء الصيفي الأول "طويق" عن بُعد، واستمر لمدة شهر ، بحضور وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد الثنيان.وأشاد الدكتور العثمان بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعات، وخصوصاً جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل كشريك إستراتيجي في عملية تنمية القدرات الرقمية في المملكة، وفي مسار التدريب التعاوني عن بُعد خصوصاً في خلال هذه الفترة، مؤكداً على دعم الوزارة لمثل هذه البرامج المبدعة والمحفزة، مقدماً شكره لجميع القائمين على البرنامج.من جانبه، نوهت عميدة الكلية الدكتورة دلال الشنقيطي، بما قدمه البرنامج خلال مدته إقامته من العطاء المستمر، والإبداع غير المنتهي، من عضوات قسم علوم الحاسب الآلي، اللاتي واصلن الجهود ليلاً ونهاراً لتنظيم هذه الفعالية.بدورها أوضحت رئيسة قسم علوم الحاسب الآلي الدكتورة ظبية البوعينين، أن برنامج "طويق" يهدف إلى تنمية المهارات التقنية، البحثية واللغوية، ونظم ٢٠ ورشة عمل، من إعداد وتقديم ٢٥ من المدربين من داخل وخارج الجامعة.وأشارت الدكتورة البوعينين، إلى أن عدد المسجلين في ورش العمل بلغ "٣٦٤٥٥"، فيما بلغ عدد الحضور "٢١٥٦٣" من ٢٥ دولة مستفيدة، تم بثها على قناة اليوتيوب، حيث بلغ عدد المشاهدات "١٩٦٩٣" مشاهدة، مقدمةً شكرها لكل من ساهم في نجاح البرنامج على جهودهم وما حظي به من تفاعل واهتمام.// انتهى//.13:30ت م0040