الدمام 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، (830) جولة، و (10) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، واستمراراً لجهودها في حماية البيئة والمجتمع والحفاظ على سلامته خصوصاً بعد عودة الحياة لطبيعتها.وأوضحت الأمانة، أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير (84) مخالفة للتدابير الصحية الوقائية، و (33) مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و (3) مخالفات تكدس في مساكن العمالة.وفيما يتعلق بأعمال الإصحاح البيئي والنظافة، رفعت الأمانة (7933) طنا من النفايات، وإزالة (3741) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9510) أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة، وتم غسل وتعقيم وتطهير (785) موقعاً بالمنطقة، باستخدام (143223) لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة (473) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.وأكدت الأمانة مواصلة الجولات الرقابية وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير والرقابة الصحية والنظافة العامة، لمتابعة جميع المنشآت التجارية، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مُنشأة تُخالف التدابير الصحية، والاشتراطات الصحية، من خلال مركز "940" أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى//.13:48ت م0042