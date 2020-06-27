الخرطوم 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على حث رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك خلال مخاطبته انعقاد قمة إفتراضية عن سد النهضة امس، مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة لطاولة المفاوضات وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول قضية سد النهضة.وأبرزت تأكيد المبعوث الخاص لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، أمس عن قرب الوصول إلى اتفاق بين الفرقاء السودانيين.وعرجت على تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسف- في تقرير أمس من أن النقص الكبيرفي المساعدات الإنسانية في اليمن على خلفية تداعيات جائحة - كوفي بـ 19- يهدّد أعداداً إضافية من الأطفال بالموت، جرّاء سوء التغذية.ونقلت صحف السبت عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري،قوله أن تركيا تسعى للسيطرة على ثروات بلاده لمعالجة أزمتها الاقتصادية.وسلطت الضوء على اصابة 9 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.ونشرت اعلان قيادة العمليات المشتركة في العراق أمس عن إلقاء القبض على أربعة عشر متهماً يمثلون مجموعة مسؤولة عن إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي .وأشارت إلى مواصلة اللبنانيون، أمس، احتجاجاتهم على تردي الأوضاع المعيشية المتردية وغلاء الأسعار بسبب انهيار الليرة المتواصل مقابل الدولار الذي لامس أمس عتبة الـ 7500 ليرة لبنانية.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى دعوة تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية أمس، إلى المساعدة في جمع 31.3 مليار دولار خلال الـ 12 شهراً المقبلة لتطوير علاجات ولقاحات وإجراء فحوص لمواجهة فيروس «كورونا المستجد.// انتهى //13:59ت م0045