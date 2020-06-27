القطيف 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلةً ببلدية محافظة القطيف، خلال شهر شوال الماضي، "٦٩٠" جولة رقابية تفتيشية، على المنشآت التجارية والغذائية بالمحافظة، وذلك ضمن الجوالات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الأنظمة والاشتراطات الصحية والبلدية، والبروتوكولات والإجراءات الاحترازية الوقائية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن البلدية كثفت نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة، مشيراً إلى أن هذه الجولات شملت "٢٧٥١" منشأة، وأسفرت عن إغلاق ٩٣ محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، منها ٤٨ محلاً مخالفاً للاشتراطات، و ٤٥ محل حلاقة، لعدم اكتمال الاشتراطات الاحترازية، وتسجيل 605 إنذارات، وتحرير ١١ مخالفة لمحلات لم تلتزم بالتدابير الصحية، وفرض غرامات مالية.وأضاف، أن البلدية صادرت وأتلفت موادا غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت أكثر من ٨٢١٤ كيلوجرام من الروبيان المجمد الذي تم إذابته وبيعه على أنه طازج وأسماك ظهرت عليها علامات التلف، والخضار والفواكه الفاسدة، و ٣٢٠ كرتونا من الشيبسات و البسكويت والعصيرات لسوء التخزين ولوجود آثار قوارض، و ١٢٤ لترا من مشروبات الطاقة والمنكهات منتهية الصلاحية.وأشار المهندس الحسيني، إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».// انتهى//.14:01ت م0047