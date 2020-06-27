حائل 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل يوم أمس الجمعة مبادرة ( نعود بحذر ) والتي تهدف إلى التوعية ‏بالإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي لدى المصلين ‏بمختلف جوامع ومساجد منطقة حائل .وشملت المبادرة توزيع هدايا مجهزة بأكياس معقمة تحتوي على (مصحف جيب معقم ومغلف)، و (كمامة وقفاز ومنديل معقم ومعطر)، وتستمر هذه المبادرة لمدة أسبوعين.وتستهدف المبادرة الجوامع كمرحلة أولى ومن ثم بقية المساجد كمرحلة ثانية ‏يتم خلالها توزيع البروشرات ووسائل التوعية بالإجراءات الوقائية ، إضافة إلى مشاركة خطباء وأئمة المساجد في توعية المصلين بالخطب والكلمات التوعوية التي تلقى عقب الصلوات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل وفق توجيهات الجهات ذات الاختصاص لحماية المجتمع من وباء كورونا.يشار إلى أن هذه المبادرة تأتي بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية كوزارة الصحة وأيضا وزارة التعليم ممثلة في (الفرق الكشفية) وأيضا الفرق التطوعية التي تسهم في فحص المصلين وقياس الحرارة وتوزيع النشرات التوعوية .// انتهى //14:54ت م0050