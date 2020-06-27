سكاكا 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسكثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها ، خلال الأسبوع الماضي جولاتها الرقابية على المحال التجارية وأسواق الخضار وصالونات الحلاقة والمشاغل النسائية.ونفذت الأمانة 3221 جولة للمراقبين الصحيين إضافة إلى الجولات المشتركة مع القطاعات المعنية وتشمل "التجارة، والداخلية، وهيئة الغذاء والدواء".وتم خلال الجولات مصادرة 1721 كجم من المنتجات المخالفة، فيما تم تطهير وتعقيم 2954 موقعاً، و16095 آلية ومعدة وحاوية، ورفع 9145 طنا من النفايات، و49767 طناً من الأنقاض والمخلفات، من خلال 1442 كادر نظافة، و305 آليات ومعدات.كما تم خلال الفترة نفسها إصدار 298 شهادة صحية ، واستخدام قرابة 500 ألف لتر من المعقمات والمطهرات خلال عمليات التعقيم في مختلف المواقع، من خلال 175 كادراً للإصحاح البيئي، مدعومين بـ 75 آلية ومعدة.//انتهى//14:55ت م0051