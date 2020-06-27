ثقافي / جمعية "جذا" لذوي الإعاقة تقيم غداً دورة حول تأخر النطق لدى الأطفال
السبت 1441/11/6 هـ الموافق 2020/06/27 م واس
السيح 06 ذو القعدة 1441هـ الموافق 27 يونيو 2020م واس
تقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج "جذا" غداً ، دورة تدريبية "عن بعد" بعنوان "تأخر النطق بين السبب والنتيجة" ، تقدمها أخصائية النطق نورة السهيل ، وذلك عبر الاتصال المرئي من مقر الجمعية في مدينة السيح .
وتتناول الدورة عدة محاور منها التطور اللغوي الطبيعي للطفل ، والتواصل واللغة ، وأهمية التدخل المبكر ، والوسائل التي تساعد في جلسة النطق ، وتدريبات النطق ، والتشوهات التي تصيب أعضاء النطق .
وتأتي الدورة ضمن المناشط الاجتماعية التي تنظمها الجمعية خلال إجازة الصيف الهادفة إلى إثراء المعرفة
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14:56ت م
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