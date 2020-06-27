السيح 06 ذو القعدة 1441هـ الموافق 27 يونيو 2020م واستقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج "جذا" غداً ، دورة تدريبية "عن بعد" بعنوان "تأخر النطق بين السبب والنتيجة" ، تقدمها أخصائية النطق نورة السهيل ، وذلك عبر الاتصال المرئي من مقر الجمعية في مدينة السيح .وتتناول الدورة عدة محاور منها التطور اللغوي الطبيعي للطفل ، والتواصل واللغة ، وأهمية التدخل المبكر ، والوسائل التي تساعد في جلسة النطق ، وتدريبات النطق ، والتشوهات التي تصيب أعضاء النطق .وتأتي الدورة ضمن المناشط الاجتماعية التي تنظمها الجمعية خلال إجازة الصيف الهادفة إلى إثراء المعرفة// انتهى //14:56ت م0052