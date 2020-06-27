صامطة 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واساحتفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة اليوم ، بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يقام تحت شعار "معرفة أفضل لرعاية أفضل".وتهدف الفعاليات للتعريف باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وطرق مكافحة ومحاربة تعاطي المخدرات والاتجار بها ومخاطرها على الفرد والمجتمع كآفة عالمية، والمساهمة في تعزيز تعاون الجميع في مواجهة تأثيرها على الصحة والأمن الاجتماعي والنفسي.وعززت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة برامجها التوعوية على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المعارض التفاعلية لتوعية أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين بأضرار المخدرات الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، والأساليب الخبيثة التي يستحدثها تجار المخدرات في تهريبها ونقلها وتوزيعها، بما فيها الأنواع المختلفة من العقاقير والمواد ذات التأثير النفسي والعقلي التي تنعكس على الفرد والمجتمع.// انتهى //15:23ت م0054