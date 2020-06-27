الأحساء 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسبدأت أمانة الأحساء بأعمال تنفيذ مشروع التطوير لطرقات مخطط شمال 14 / 84 بالعيون، شاملاً أعمال الردم والتسوية وفتح الطرق عبر مراحل تنفيذية محددة لإنجاز ذلك، تمهيداً لإيصال التيار الكهربائي للمنازل القائمة والجاهزة للسكن ، بحسب التنسيق والتكاملية مع الجهات ذات الاختصاص.وأوضح وكيل الأمانة للمشاريع المهندس هشام العوفي أن الأمانة بدأت في وقت سابق بتسوية بعض الطرق في مخطط شمال العيون، في حين يتم حالياً استكمال تسوية طرقات المخطط، حيث تم إنهاء تسليم المشروع للمقاول بالتنسيق مع بلدية العيون منذ فترات سابقة ليتم بدء المقاول أعماله خلال الشهر الحالي، مشيراً إلى أن الأعمال تركزت على تسوية الشوارع الواقعة على امتداد المنازل القائمة والجاهزة للسكن حتى تتمكن الشركة السعودية للكهرباء من إيصال التيار الكهربائي لها.ونوه المهندس العوفي بدعم ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الملكف الأستاذ ماجد الحقيل لتنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية للمواطنين في ظل الدعم والاهتمام غير المحدود من لدن حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- بمختلف القطاعات ومنها القطاع البلدي.// انتهى//15:42ت م0060