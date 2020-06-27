الكويت 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت الكويت 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 44391 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 344 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان اليوم: إن حالات الإصابة الـ 688 السابقة تضمنت 444 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 53ر64% و244 لغير الكويتيين بنسبة 47ر35%.// انتهى //15:46ت م0061