عام / الكويت تسجل 3 حالات وفاة و688 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1441/11/6 هـ الموافق 2020/06/27 م واس
الكويت 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس
سجلت الكويت 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 44391 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 344 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان اليوم: إن حالات الإصابة الـ 688 السابقة تضمنت 444 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 53ر64% و244 لغير الكويتيين بنسبة 47ر35%.
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