ع /رياضي / الاتحاد السعودي للريشة الطائرة يُطلق البرنامج التدريبي " العملية التدريبية للعبة "
السبت 1441/11/6 هـ الموافق 2020/06/27 م واس
الرياض 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس
يُطلق الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بعد غدٍ الاثنين البرنامج التدريبي " العملية التدريبية لرياضة الريشة الطائرة "عن بعد" ويستمر لمدة يومين.
ويحاضر بالبرنامج مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض وتشمل محاضرات البرنامج عدة محاور هدفت للتعرف على نموذج العملية التدريبية باللعبة وشرح الغرض منه وترتيب عناصره ووصف المهارات المستخدمة خلاله .
ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج التدريبية التي يسعى من خلالها اتحاد اللعبة لدعم وتطوير الكوادر التدريبية المتخصصة بالتدريب بمجال اللعبة محلياً وفقاً لمعايير تدريبية وتطويرية معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة.
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16:00ت م
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