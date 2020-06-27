‎الرياض 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس‎يُطلق الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بعد غدٍ الاثنين البرنامج التدريبي " العملية التدريبية لرياضة الريشة الطائرة "عن بعد" ويستمر لمدة يومين.‎ويحاضر بالبرنامج مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض وتشمل محاضرات البرنامج عدة محاور هدفت للتعرف على نموذج العملية التدريبية باللعبة وشرح الغرض منه وترتيب عناصره ووصف المهارات المستخدمة خلاله .‎ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج التدريبية التي يسعى من خلالها اتحاد اللعبة لدعم وتطوير الكوادر التدريبية المتخصصة بالتدريب بمجال اللعبة محلياً وفقاً لمعايير تدريبية وتطويرية معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة.‎ // انتهى //16:00ت م0064