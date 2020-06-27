‎ع /رياضي / الاتحاد السعودي للريشة الطائرة يُطلق البرنامج التدريبي " العملية التدريبية للعبة "

السبت 1441/11/6 هـ الموافق 2020/06/27 م واس
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‎الرياض 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس
‎يُطلق الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بعد غدٍ الاثنين البرنامج التدريبي " العملية التدريبية لرياضة الريشة الطائرة "عن بعد" ويستمر لمدة يومين.
‎ويحاضر بالبرنامج مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض وتشمل محاضرات البرنامج عدة محاور هدفت للتعرف على نموذج العملية التدريبية باللعبة وشرح الغرض منه وترتيب عناصره ووصف المهارات المستخدمة خلاله .
‎ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج التدريبية التي يسعى من خلالها اتحاد اللعبة لدعم وتطوير الكوادر التدريبية المتخصصة بالتدريب بمجال اللعبة محلياً وفقاً لمعايير تدريبية وتطويرية معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة.
‎ // انتهى //
16:00ت م
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