المدينة المنورة 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسواصلت أمانة المدينة المنورة تكثيف جهودها وتنفيذ جولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.ونفذت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المنطقة منذ مطلع الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية خلال الأسبوع الماضي بواقع 2427 جولة على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية أصدرت خلالها 733 إشعارا ومخالفة بينها 30 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، كما أغلقت 91 موقعا، وقامت بتنفيذ 17 جولة إصحاح بيئي، تم خلالها تعقيم وتطهير 63 موقعا و8700 آليه ومعدة، وأتمت الأمانة 445 جولة نظافة بأستخدام كمية من المطهرات والمعقمات تصل إلى 7650 لترا تم استخدمها في عمليات الإصحاح البيئي والتعقيم .كما تمت إزالة 11041 طنا من المخلفات المنزلية , و26737 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات.ودعت أمانة المنطقة إلى التعاون معها وتقديم البلاغات في حال رصد أي مخالفات بلدية ، وذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.// انتهى //16:36ت م0069