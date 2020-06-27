جدة 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسينظم برنامج المجتمع التطوعي يوم الأحد 12 يوليو 2020م دورة تدريبية بعنوان "مهارات أخصائي إرشاد تطوعي" - عن بعد - وتستمر لمدة أربعة أيام، يقدمها الرئيس التنفيذي للمجتمع التطوعي رائد محمد المالكي .وتستهدف الدورة مديري إدارات التطوع بالجهات الحكومية وغير الربحية، ومديري المسؤولية الاجتماعية بالقطاع الخاص، ورواد الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم والمهتمين من القادة وأعضاء الفرق التطوعية.وتهدف الدورة إلى مساعدة المتدرب على أن يصبح مرشداً تطوعياً، وعلى تأسيس وإدارة الكيانات التطوعية، وأسس تصميم وإدارة المشاريع التطوعية، وبناء الشراكات المجتمعية للفرق التطوعية.وتأتي فكرة تبني برنامج المجتمع التطوعي لفكرة الإرشاد التطوعي لحاجة الميدان التطوعي للمرشدين التطوعيين بسبب كثرة أعداد المتطوعين التي باتت في تزايد ملحوظ، وكذلك زيادة الكيانات التطوعية التي أصبحت تشكل قوة تنموية للكيانات الأهلية وذلك بعد إعلان السعودية رؤيتها 2030 التي تضمنت تمكين المتطوعين والقطاع التنموي من مستهدفاتها.وأوضح الرئيس التنفيذي للمجتمع التطوعي أن تمكين المتطوعين يعد مرتكزاً رئيساً لدى المجمع ليكون له دور جوهري لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للوصول لمليون متطوع، مشيراً إلى أن المجمع يهدف إلى تنمية مهارات العاملين خارج دائرة القطاع غير الربحي سواء كانوا من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو طلاب المرحلة الجامعية والثانوية الذين يرغبون بتمكين أنفسهم مهارياً ومعرفياً في العمل التطوعي ليقدموا مبادرات تطوعية محترفة وذات أثر اجتماعي يسهم في علاج مجموعة قضايا حسب اهتماماتهم وتوجهاتهم التنموية.ولفت المالكي الانتباه إلى أن الإرشاد التطوعي يعمل على توثيق الروابط والتعاون بين المتطوع والكيانات التطوعية والأهلية، بحيث يصبح كل واحد منهم مكملا للآخر، كما يساعد المنظمات غير الربحية على بناء المبادرات التطوعية التي يرغبون في تنفيذها، وكذلك الوصول إلى المتطوعين وإشراكهم في التنفيذ بما يتوافق مع ميولهم ورغباتهم واحتياجات المجتمع.// انتهى //16:42ت م0073