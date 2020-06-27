الرياض 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسيقيم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة غداً النسخة الثانية من البرنامج التدريبي "دورة حكام الخط والقانون الدولي للريشة الطائرة" عن بعد وتستمر لمدة يوم واحد.ويحاضر في الدورة المحاضر والحكم السعودي/ محمد باسودان وتشمل عدة محاضرات تهدف للتعرف على المواد الـ ١٧ لقانون اللعبة والملعب وتجهيزاته ، ومهام حكام الخط والإشارات الخاصة بهم ومهام حكّام اللعب الفردي والزوجي،بالإضافة لتقديم توصيات وتعليمات لحكم الخط.ويأتي البرنامج ضمن البرامج التدريبية التي طرحها الاتحاد مؤخراً ضمن مبادراته لدعم وتطوير رياضة الريشة الطائرة وتأهيل الكوادر الخاصة بها محلياً في ظل الظروف الراهنة .// انتهى //17:03ت م0076