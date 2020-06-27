رياضي / وولفرهامبتون يفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
السبت 1441/11/6 هـ الموافق 2020/06/27 م واس
لندن 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس
فاز فريق وولفرهامبتون على مضيفه أستون فيلا 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل لياندير ديندونكير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 ، ليمنح فريقه وولفرهامبتون ثلاث نقاط رفع بها رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس ، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر "قبل الأخير".
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17:05ت م
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