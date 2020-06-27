بيروت 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت لبنان 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 منهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، والاثنين الباقين من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخراً، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1719 حالة.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 1153 حالة، فيما استقر عدد الوفيات على 34 حالة وفاة.// انتهى //17:09ت م0078