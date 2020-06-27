الرياض 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأثمرت الشراكة المتميزة بين جامعة الملك سعود وكلية الملك عبدالله بن عبد العزيز للقيادة والأركان بالحرس الوطني عن تخريج الدفعة الأولى من طلبة الكلية لعام 1441هـ في بادرة هي الأولى من نوعها في التعاون بين القطاعات الأكاديمية والعسكرية.وكانت الجامعة قد أبرمت اتفاقية تعاون مع كلية الملك عبد الله بن عبد العزيز للقيادة والأركان بالحرس الوطني العام الماضي للاستفادة من خدمات الجامعة في التدريس والإرشاد والإشراف البحثي.وتسعى الجامعة إلى استمرار التعاون مع كيانات المجتمع بمجالاته كافة انطلاقا من دورها في خدمة الوطن، وإسهاما في التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.// انتهى //17:15ت م0081