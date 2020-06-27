كوالالمبور 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسعبر الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الماليزي داتو ويندسور عن سعادته بالأنباء الإيجابية التي يتلقاها الاتحاد القاري حول اكتمال منظومة عودة المسابقات المحلية في أغلب الاتحادات المحلية بعد التوقف الاضطراري لمدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وقال ويندسور في تصريحات صحافية :"يسعدنا رؤية تلك التقارير، إنه أمر رائع أن نعود من جديد، لقد سعدت كثيراً بعودة الدوري السعودي قريباً وسعدت أيضا بالتقارير الجيدة فيما يخص الدقة في عمل البروتوكول الصحي إنه أمر يستحق التقدير."وكان الاتحاد السعودي للعبة قد أعلن عن قرار استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي) من الرابع من أغسطس المقبل بعد مدة توقف بدأت في 14 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.فيما أكد مدير دائرة المسابقات بالاتحاد الآسيوي الكوري الجنوبي شين مان جيل أن الاتحاد السعودي للعبة استطاع مواجهة أزمة كورونا الطارئة ببراعة .وقال :"عودة المدربين واللاعبين بهذه الدقة وتطبيق بروتكول صحي رسمي ورسم خارطة زمنية لدوري مهم وكبير مثل الدوري السعودي يستحق الإشادة والتقدير ويسهم أيضا في إضفاء قوة فنية لمباريات الفرق بدوري أبطال آسيا وهو ما تنتظره جماهير القارة."وأضاف : "دائرة المسابقات يسعدها دعم الاتحاد السعودي للعبة وكل الاتحادات الكروية، فالقارة تظل متحدة دوما في كل الظروف."// انتهى //18:31ت م0085