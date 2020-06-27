السيح 06 ذو القعدة 1441هـ الموافق 27 يونيو 2020م واستقيم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً لقاء "عن بعد" تحت عنوان"صناعة القائد الفعال" يقدمه الدكتور خالد السهلي عبر البث المباشر من مقر الجامعة بمدينة السيح .ويتناول اللقاء عدة محاور منها مفهوم القيادة وأنماطها ، والصفات الشخصية والعملية للقائد الفعال ، ومهارات وعادات القائد الأكثر فعالية ، وطريقك إلى اتخاذ قرار فعال ، ودور القائد الفعال في التحفيز.ويأتي اللقاء ضمن البرنامج الصيفي الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب ويستهدف طلاب وطالبات المرحلتين الجامعية والثانوية.// انتهى //18:32ت م0086