تونس 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم اتصالاً هاتفيًا مع الملك المغربي محمد السادس.وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم أن الرئيس التونسي هنأ الملك المغربي بنجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما تم خلال الاتصال التطرق أيضا إلى العلاقات بين تونس والمغرب، وسبل دعمها وتعزيزها.// انتهى //18:37ت م0087