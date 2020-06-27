اقتصادي / بلدية بارق تواصل جولاتها الرقابية على المحال التجارية وأسواق النفع العام
السبت 1441/11/6 هـ الموافق 2020/06/27 م واس
محايل 06 ذو القعدة 1441هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس
تواصل بلدية بارق جولاتها الرقابية المكثفة التي شملت المراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، إذ جرى إغلاق مغسلة للملابس وصالون للحلاقة الرجالية .
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري أن الجولة الرقابية شملت المحال التجارية وأسواق النفع وصالونات الحلاقة والمغاسل بالإجراءات الوقائية والصحية ، مشيراً إلى أنه تم تحرير مخالفات للمحال التي لم تلتزم بتوفير المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم تطهير الأسطح والأدوات الخاصة بتلك المحال .
وأكد أن الجولات المسائية ستتواصل في المحافظة والمراكز التابعة لها ، منوها بتعاون المواطنين مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفه في تطبيق الإجراءات الوقائية الإبلاغ عبر 940 أو عبر وسائل التواصل للبلدية وسيتم مباشرة البلاغ .
// انتهى //
19:42ت م
0095