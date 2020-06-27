محايل 06 ذو القعدة 1441هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واستواصل بلدية بارق جولاتها الرقابية المكثفة التي شملت المراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، إذ جرى إغلاق مغسلة للملابس وصالون للحلاقة الرجالية .وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري أن الجولة الرقابية شملت المحال التجارية وأسواق النفع وصالونات الحلاقة والمغاسل بالإجراءات الوقائية والصحية ، مشيراً إلى أنه تم تحرير مخالفات للمحال التي لم تلتزم بتوفير المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم تطهير الأسطح والأدوات الخاصة بتلك المحال .وأكد أن الجولات المسائية ستتواصل في المحافظة والمراكز التابعة لها ، منوها بتعاون المواطنين مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفه في تطبيق الإجراءات الوقائية الإبلاغ عبر 940 أو عبر وسائل التواصل للبلدية وسيتم مباشرة البلاغ .// انتهى //19:42ت م0095