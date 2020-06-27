محايل 06 ذو القعدة 1441هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأزالت بلدية محافظة المجاردة أكثر من 60 مركبة متهالكة، وذلك ضمن جهودها وأعمالها الميدانية اليومية في حملة معالجة التشوه البصري .وأوضح رئيس البلدية عايض إبراهيم محجاني أنه جرى تشكيل فريق لمعالجة التشوهات البصرية من موظفي البلدية ويواصلون أعمالهم اليومية في حملة معالجة التشوه البصري ونظافة الشوارع العامة بالمحافظة والمراكز التابعه لها بتوجيه ومتابعة من أمين المنطقة الدكتور ولت الحميدي.// انتهى //19:44ت م0096