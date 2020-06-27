الجزائر 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت الجزائر 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 12968 حالة.وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار اليوم أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 892 حالة وفاة.وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 136 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 9202 حالة شفاء.// انتهى //19:46ت م0097