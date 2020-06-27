عام / الأردن تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا
السبت 1441/11/6 هـ الموافق 2020/06/27 م واس
عمّان 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس
سجلت الأردن 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1111 إصابة.
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان: إن الحالات الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 11 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 844 حالة.
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