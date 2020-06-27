تبوك 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسشاركت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت عنوان "معرفة أفضل لرعاية أفضل"، وذلك من خلال بث رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وتضمنت تلك الرسائل التصاميم والأفلام التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الاجتماعي بأضرار المخدرات وتأثيراتها الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية على الفرد والمجتمع.يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق يوم 26 من شهر يونيو من كل عام يشارك به الأفرادُ والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، بهدف زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسة التي تسببها المخدرات في المجتمع، وتعزيز العمل الدولي لإيجاد مجتمع عالمي خالٍ من المخدرات.// انتهى //20:39ت م0106