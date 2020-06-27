باماكو 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأعلن الجيش المالي اليوم تعرض وحدة تابعة له في منطقة موبتي، وسط البلاد، لهجوم مسلح تسبب في وقوع قتلى ومصابين.وأفاد بيان صادر عن الجيش، أن الهجوم أسفر، وفق حصيلة أولية، عن مقتل جنديين اثنين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.وكان الجيش المالي تعرض منتصف الشهر الجاري لهجوم عنيف قرب بلدة ديابالي أسفر عن مقتل 26 جندياً.// انتهى //20:44ت م0108