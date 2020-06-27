ابوجا 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واساختطف مسلحون مجهولون تسعة أشخاص في محافظة "أوندو" شمال غربي نيجيريا، بهدف الحصول على فدية بنحو خمسة ملايين دولار.وقد قام مسلحون مجهولون في منطقة " أسوا أكوكو " التابعة للمحافظة المذكورة بشن هجوم على حافلة ركاب كانت في طريقها للعاصمة أبوجا، واختطفوا الأشخاص، وطالبوا مع أحد المفرج عنهم من المختطفين، فدية تقدر بنحو خمسة ملايين دولار من أجل إطلاق سراح بقية المختطفين.وأفاد الناطق باسم شرطة محافظة أوندو تي ليو إيكورو اليوم، أنهم بدؤوا مساعيهم من أجل تحرير المختطفين .تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الخطف من أجل الحصول على فدية في عدد من المحافظات النيجيرية، هي الإعدام، ورغم هذا لم تنجح هذه العقوبة في الحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث.// انتهى //20:46ت م0110