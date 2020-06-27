طرابلس 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واساجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج في العاصمة الإيطالية اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.وتناول الجانبان خلال اللقاء جهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بناءً على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم (2510) للوصول إلى تسوية شاملة، وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.// انتهى //20:46ت م0111