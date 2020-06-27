الرياض 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واستعادل سلتا فيغو مع برشلونة (2-2) اليوم في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم مانحاً ريال مدريد فرصة الانفراد بالصدارة بفارق نقطتين ، في حال فوزه غداً على إسبانيول متذيل الترتيب.وافتتح الأوروغوياني لويس سواريز التسجيل عند الدقيقة (20)، قبل أن يعادل الروسي الدولي فيدور سمولوف مطلع الشوط الثاني وتحديداً عن الدقيقة (50)، ليعود سواريز ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة (67). لكن قائد فيغو المخضرم أياغو أسباس منح فريقه نقطة التعادل في الدقيقة (88) من ركلة حرة .ورفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر السابق بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة.// انتهى//20:57ت م0115