أثينا 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت اليونان 23 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم أن من بين الإصابات 753 حالةً لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و 1873 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان حيث يشكل الرجال منهم 55 في المئة.وأضاف أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفيات عند 191 حالةً./ انتهى //21:08ت م0116