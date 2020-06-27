الرياض 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واساختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو اليوم منافسات بطولة المملكة الافتراضية الثانية للتايكوندو (بومسي ـ سيدات) التي أقيمت "عن بُعد" خلال الفترة من 24_27 يونيو بمشاركة (46) لاعبة من مختلف الفئات السنيّة.وشهدت البطولة مشاركة عدد من المواطنات السعوديات بالإضافة إلى شقيقاتهن من الجنسيات المختلفة المقيمات من (الأردن ومصر وسوريا وتونس والفلبين) .وجاءت النتيجة النهائية على النحو التالي :فئة الزهرات :1.سيما نبعة2. يوشار3.شيلا4. ريتال أشرففئة الفتيات :1.آيني2. رودا ألين3.فاطمة أسامةفئة أولى 1 :1.رهف الجوهي (لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو)2. أبرار بخاري (لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو)3.علياء فادان4.ندى حبودلفئة أولى 2 :1.فاطمة حموا2. أروى حسن3.جولينا4. ريم أبوبكروحصلت اللاعبة سيما نبعة على لقب (أفضل لاعبة في فئة الزهرات) وآيني (أفضل لاعبة في فئة الفتيات) ورهف الجوهي (أفضل لاعبة في فئة أولى1) وفاطمة حموا (أفضل لاعبة في فئة أولى2)وأشرف على تنظيم البطولة رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران ورئيس لجنة الحكام فايز بن عبد الرحمن السلولي ورئيس لجنة المسابقات أمين بن علي آل وحيد ، فيما قام بتحكيم المنافسات الحكام الدوليون أحمد بن مسفر الحياني وسعد بن عبدالله الشهراني ومجاشع علوي شيخ أبوبكر الذين يمتازون بالخبرة الدولية في تحكيم منافسات البومسي.من جانبه أشاد رئيس الاتحاد العميد الركن شداد بن طالع العمري بالروح العالية بين المتنافسات اللاتي يحتدم بينهم الصراع لأول مرة افتراضياً تحت مظلة الاتحاد السعودي للتايكوندو حيث شهدت البطولة مشاركات عديدة من مختلف مناطق المملكة ومن مختلف الجنسيات والأعمار وهذا الحراك يُعد تعزيزاً لرؤية المملكة 2030 والحث على بناء مجتمع صحي، تقل فيه الأمراض الناتجة عن السمنة وقلة الحركة وتعزيز النشاط.// انتهى //21:10ت م0117