عرعر 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسشهدت مقاهي مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية نشاطا وذلك باستقبال مرتاديها وسط تطبيق منظومة من الاحترازات والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كرفيد-19" .ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولات لها التزام المقاهي، تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة، ومنها ارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين بشكل متكرر للعاملين، وتوفير المطهرات والمعقمات.من جانبها تابعت أمانة الحدود الشمالية حملاتها الرقابية على هذه المنشآت بهدف الحفاظ على التقيد بكل ما من شأنه الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وشملت الإجراءات ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي إلى متر ونصف أو مترين ، ومنع التكدس داخل المقهى ، وتقليل عدد الموظفين في مكان إعداد وتحضير الأكل والمشروبات ، ومحدودية أعداد الجالسين على الطاولات .وشددت أمانه المنطقة على ضرورة التقيد باستخدام الصحون والأكواب التي تستخدم لمرة واحدة، ووضع أغطية بلاستيكية فوق الطاولات لاستبدالها عند انتهاء مدة جلوس المرتادين.// انتهى //21:36ت م0122