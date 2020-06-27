عرعر 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واستواصل الصالات والمراكز الرياضية في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية, نشاطا في استقبال مرتاديها بعد رفع التعليق عن الصالات الرياضية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".ووثقت عدسة "واس "تطبيق الإجراءات و"البروتوكولات" الوقائية داخل الصالات الرياضية ضماناً لسلامة المرتادين لهذه الصالات، واحترازاً من انتقال عدوى "كوفيد 19".وأشاد مرتادو الصالات الذين أبدوا فرحتهم بعودة الصالات الرياضية، بجميع التدابير والاحتراز ات الوقائية التي قامت بها الحكومة والقرارات التي اتخذتها حفاظا على صحة المواطن والمقيم منذ بدء الجائحة.// انتهى //21:36ت م0123