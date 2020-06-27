الأحساء 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسحققت طالبتان من تعليم الأحساء ميداليتين في المشروع الوزاري أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي بدورته الخامسة للعام الحالي 1441 هـ على المستوى الوطني، الذي نُفذ بمحافظة الطائف.وشارك في الأولمبياد الذي يهدف إلى تنمية مهارات الرسم علميًا ونظريًا، خمسون طالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية بالمملكة؛ من 30 منطقة ومحافظة تعليمية؛ برعاية وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم وتشرف عليه الإدارة العامة للنشاط بالوزارة "بنات".وهنأت الأسرة التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بالأحساء الطالبتين المشاركتين وأسرهن ومنسوبات مدارسهن نظير هذا الفوز، متمنين لهن مزيدًا من التوفيق والتفوق العملي، وأن يكون هذا الإنجاز حافزًا لهن للاستفادة منه في تطوير مهاراتهن في مجال الرسم والتصوير التشكيلي علميًا ونظريًا.وأشار مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى، إلى أن هذه المنجزات الطلابية تأتي امتداد للنتائج المتميزة التي يحققها الطلبة والطالبات بتعليم الأحساء في كل عام دراسي على المستويات كافة المحلية والدولية، مؤكداً سعي الإدارة دائمًا لتوفير السبل المعينة للطلاب والطالبات في جميع المجالات والمسارات التنافسية الداعمة لهم للرفع من مستواهم العملي؛ بما ينعكس إيجابًا على أدائهم وتطوير مهاراتهم بما يسهم في تحسين نواتج التعلم، مقدماً شكره للمساعد للشؤون التعليمية "بنين وبنات" ولمديرة إدارة نشاط الطالبات ومنسقة المشروع وفريق العمل المشرف على مشاركة الطالبتين بالمشروع الوزاري؛ نظير جهودهم في التهيئة وتقديم الدعم اللازم في أثناء مراحل المشاركة بالمنافسة التي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز الوطني.// انتهى//22:01ت م0124