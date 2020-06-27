سكاكا 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واستواصل الفرق التطوعية في مجلس شباب الجوف العمل في محافظات المنطقة ‏تحت شعار "نعود بحذر" بجوانب توعية وتثقيف المصلين لتحقيق التباعد الاجتماعي وفحصهم و تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد .وأوضح أمين عام مجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي أن متطوعي المجلس شاركوا أيضا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توزيع استبيان قياس الوعي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 لقياس مدى وعي الجاليات العربية وغير الناطقة باللغة العربية ضمن حملة توعية العمالة الوافدة التي من بين أهدافها التواصلية تعزيز الانطباع الإيجابي حول إجراءات المملكة لحماية قوى العمل من المقيمين .وأضاف الهادي "أن مجلس شباب الجوف بجميع فرقه التطوعية ولجانه بمحافظات ومراكز المنطقة مستمر بإطلاق مبادرات تُناسب المرحلة الحالية التي يعود بها المجتمع للحياة الطبيعية بحذر بعد السماح بإلغاء منع حظر التجول، مؤكداً حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس شباب الجوف على دعم شباب المجلس وتمكينهم من خدمة المجتمع .// انتهى//22:15ت م0126