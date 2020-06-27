جدة 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسواصلت أمانة محافظة جدة تنفيذ حملاتها على نطاق 19 بلدية فرعية لمعالجة التشوه البصري والحفاظ على المشهد العام ، ضمن جهودها وأعمالها الميدانية اليومية ، مع تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم للشوارع العامة والطرقات الرئيسة والأحياء والمرافق العامة ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.وشملت الحملات المنفذة استخدام التنظيف والرش الآلي واليدوي ، وصيانة المسطحات الخضراء ، إضافة لرفع مخلفات الترميم والمخلفات الصلبة بالساحات العامة وعلى الأرصفة ، إضافة لتعقيم وتطهير ألعاب الأطفال الموزعة في المتنزهات والحدائق العامة بشكل دوري وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة .// انتهى //22:16ت م0127