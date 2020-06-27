القاهرة 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت مصر ١١٦٨ حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و ٨٨ حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس ١٧١٤٠ حالة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد ٦٣٩٢٣ حالة من ضمنهم ١٧١٤٠ حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و ٢٧٠٨ حالات وفاة.// انتهى //23:00ت م0129