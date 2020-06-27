رفحاء 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسبدأت بلدية شعبة نصاب التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الشؤون الفنية قسم المشاريع بأعمال الرفوعات المساحية لمشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار على طريق الشمال الدولي المار بمركز شعبة نصاب، فيما تقوم إدارة الخدمات متمثلة في قسم الحركة أعمالها لتهيئة مدخل مخطط الربيع لتسهيل حركة المرور.من جانب آخر بدأت البلدية بالعمل بالمرحلة الأولى من تنفيذ ملعب لكرة قدم، ومواقف شرق المخططات السكنية، وذلك لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية في شعبة نصاب، وأوضحت البلدية أن المشروع يحتوي على العديد من الخدمات المساندة.// انتهى //23:01ت م0130