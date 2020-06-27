مكة المكرمة 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية 6 منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الاحترازية ، وتم مصادرة و إتلاف 20 كغم من المواد الغذائية الفاسدة لسوء التخزين و منتهية الصلاحية .وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس بند آلـ زيد ، أن الفِرق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية ، وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن و المقيم وقد تم التأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم ، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد من خلال الاطلاع على جودة تغليف الأطعمة واستخدام أوعية نظيفة ومناسبة ومحكمة الإغلاق ، وأيضاً التأكد من التزام مندوبي التوصيل بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامة والقفاز ، مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة ، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940 ، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة .// انتهى //23:02ت م0131