واشنطن 7 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسقالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) اليوم إن طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف-22" اعترضت أربع طائرات استطلاع روسية من طراز "توبوليف 142" قرب ألاسكا في رابع حادث من نوعه خلال هذا الشهر.وذكرت القيادة في بيان أن الطائرات الروسية حلقت على بعد 65 ميلاً بحرياً جنوب سلسلة جزر أليوتان وظلت في المجال الجوي الدولي لما يقرب من ثماني ساعات، من دون أن تدخل المجال الجوي الأمريكي أو الكندي.وأشار قائد القيادة الجنرال تيرانس أوشوغنيسي معلقاً إلى أنه في هذا العام لوحده، اعترضت الطائرات الأمريكية، طائرات عسكرية روسية، بما في ذلك قاذفات ومقاتلات وطائرات دورية بحرية، في عشر مناسبات منفصلة أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي.// انتهى //00:01ت م0134