المدينة المنورة 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الفقرة بمنطقة المدينة المنورة، مصنعًا للفحم، حيث صودرت جميع المضبوطات والتي بلغت 3 أطنان من الفحم والحطب.جاء ذلك بمشاركة مراقبي الميدان والمراعي والغابات بالوحدة البيئية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة من الدوريات الأمنية بشرطة محافظة الفقرة و شعبة البحث والتحري.وحث مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة أيمن بن محمد السيد المواطنين والمقيمين على المسارعة بالإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها لا سيما الاحتطاب الجائر.// انتهى //00:07ت م0136