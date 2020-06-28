عرعر 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، الثلاثاء القادم ، حفل تخريج الدفعة الـ 13 من طلاب وطالبات الجامعة ، وذلك على مسرح كلية العلوم بمدينة عرعر.وأعرب معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ، على رعايته لحفل تخريج طلاب وطالبات الجامعة ، ومشاركتهم فرحة تخرجهم .// انتهى //00:45ت م0137