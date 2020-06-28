الرياض 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأهدر بريشيا متذيل الترتيب تقدمه بهدفين على ضيفه جنوى وتعادل معه 2-2، اليوم في المرحلة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وساهم ستيفانو سابيلي بهدفي بريشيا المبكرين حيث جاء الأول لالفريدو دوناروما عند الدقيقة (10)، والثاني لاليساندرو سيمبريني عند الدقيقة (13 ).لكن جنوى ردّ بركلتي جزاء، الأولى سجلها الاسباني أياغو فالكي عند الدقيقة (38)، فيما سجل أندريا بينامونتي الثانية عند الدقيقة (69).وتقدم جنوى السابع عشر نقطة عن منطقة الهبوط، أمام ليتشي الذي خسر برباعية أمس أمام يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر.ويتساوى بريشيا في المركز الأخير (18 نقطة) مع سبال الذي يلتقي غداً نابولي.وحقق كالياري فوزه الثاني توالياً على حساب ضيفه تورينو 4-2، وأصبح تاسعاً بفارق نقطة عن ميلان الذي يستضيف روما غداً.// انتهى//01:12ت م0140