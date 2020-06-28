الرياض 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27يونيو 2020 م واستأهل مانشستر يونايتد إلى الدور نصف النهائي من كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه على نوريتش بنتيجة 2-1، اليوم في الدور ربع النهائي للمسابقة .وافتتح النيجري أوديون إيغالو النتيجة لمانشستر عند الدقيقة (51) وعادل تود كانتويل لأصحاب الأرض عند الدقيقة (75)، قبل أن يمنح القائد هاري ماغواير بطاقة التأهل لمانشستر بتسجيله هدف الفوز عند الدقيقة (118)، علما أن نوريتش أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 88 إثر طرد السويسري تيم كلوزة.// انتهى //01:13ت م0141